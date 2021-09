Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) en deuil après la mort de son père : "Adieu mon papa"

"Tu n'élevais jamais la voix tant tu inspirais le respect et une certaine autorité paternelle si chère à notre coeur. Nous t'avons accompagné avec tout notre amour dans ce dernier chemin ô combien difficile" a continué l'ancien candidat de L'amour est dans le pré 2020.

Mathieu, désormais marié à Alexandre a ajouté avec amour : "Nous avons eu tant de chance de t'avoir comme père. Tant de chance... L'amour ne s'éteindra pas... et nous allons continuer à diffuser l'amour que tu nous as donné à nos enfants et futurs enfants...", "À mes soeurs, Noémie et Sandra, à ma belle maman... Je vous aime... Nous nous aimons...".

Le père de Mathieu était malade et dans le coma

Pour rappel, le papa de Mathieu était dans le coma depuis plusieurs mois. Il souffrait de la maladie de Cadasil, comme l'avait expliqué son fils à 20 minutes. C'est d'ailleurs à cause de cette maladie génétique que son père n'avait pas pu venir à son mariage. "Mes parents ne peuvent pas venir. Mon père est en train de mourir de la maladie dont je suis le digne héritier" avait-il avoué. Car Mathieu aussi est malade, atteint de cette maladie de Cadasil qui l'avait forcé à abandonner la GPA.