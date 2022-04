Mask Singer 2022 : l'identité du cochon dévoilée et ça a surpris certains !

Et même si Kev Adams avait cité le nom du célèbre chef, certains internautes ont été choqués ! Comme Alessandra Sublet, ils étaient persuadés que Vincent Moscato était le cochon et sont donc tombés de leur canap' au moment du démasquage ! Les internautes ont aussi applaudi cette surprise et la diversité du casting, même si certains ne connaissaient pas le célèbre cuisinier vu aussi à la télé.