Les Bracelets rouges saison 3, Grey's Anatomy saison 16... top 10 des séries à voir en mars 2020

Amazing Stories

En 1985, Steven Spielberg créait la série d'anthologie Amazing Stories qui compte deux saisons et dont chaque épisode racontait une histoire fantastique. 35 ans plus tard, le célèbre réalisateur nous offre un revival dont il est l'un des producteurs exécutifs avec Edward Kitsis et Adam Horowitz, les créateurs de Once Upon a Time. La série sera disponible sur AppleTV+ et est toujours assez mystérieuse. On sait cependant que l'on retrouvera le temps d'un épisode plusieurs acteurs bien connus comme Austin Stowell, Dylan O'Brien, Victoria Pedretti ou encore Josh Holloway.

Date de sortie : dès le 6 mars sur Apple TV+.

Paradise PD saison 2

Il y a des séries animées devant lesquelles il ne faut pas mettre les plus jeunes. Paradise PD en fait partie ! La série aura pris son temps pour ses nouveaux épisodes : elle a été renouvelée en octobre 2018 et arrive donc sur la plateforme 16 mois plus tard. Espérons que les nouveaux épisodes soient tout aussi délirants que la saison 1 !

Date de sortie : le 6 mars sur Netflix.

Les Bracelets Rouges saison 3

Il va encore y avoir des torrents de larmes devant TF1. Et pour cause : la chaîne diffusera ce mois-ci la nouvelle saison des Bracelets rouges. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, Thomas quittait l'hôpital et Côme se réveillait de son coma. Dans les nouveaux épisodes (il y en aura 8), les ados vont accueillir une nouvelle jeune patiente dans leur groupe : Nour, 17 ans, est atteinte d'un cancer du sein. Des changements seront également au programme pour les personnages dont on suit les aventures depuis le début de la série.

Date de sortie : dès le 9 mars sur TF1.