La Vie de palace de Zack et Cody : un reboot possible ? Cole Sprouse donne son avis

Gossip Girl, True Blood, La Petite maison dans la prairie, Hartley, coeur à vifs, Sauvés par le gong... toutes ces séries vont avoir le droit à un reboot. Redonner vie à des anciens shows est un peu la tendance du moment, qui plaît beaucoup à certains fans nostalgiques. Des remakes des Frères Scott et Dawson ne seraient pas de refus pour eux, mais ça ne semble pas être encore à l'ordre du jour. Et le retour de La Vie de Palace de Zack et Cody, diffusée entre 2005 et 2008, sur Disney Channel est-il possible ?

La Vie de palace de Zack et Cody de retour ? Cole Sprouse répond

Cette série, qui a eu le droit à un spin-off intitulé La Vie de croisière de Zack et Cody, a marqué tout une génération et a surtout permis à Cole Sprouse et son frère Dylan Sprouse de se faire connaître du grand public, même s'ils sont repartis étudier après leur énorme succès. 13 ans après, les frères jumeaux seraient-ils partants pour reprendre leurs rôles cultes ?

L'interprète de Jughead dans Riverdale s'est exprimé à ce sujet dans The Drew Barrymore Show : "Les reboot sont une chose délicate, vous savez. Quand vous modernisez une série culte et lui offrez un retour, ça a le potentiel de décevoir les fans du show original. C'est donc très délicat", a-t-il confié avant de balancer cash : "On me demande tout le temps si Dylan et moi allons faire un redémarrage de La Vie de palace. Je réponds : 'Non, absolument pas'." Voilà qui a le mérite d'être clair !

"C'est très incendiaire"

Au moins, Cole Sprouse tient toujours le même discours à chaque qu'on lui parle d'un potentiel reboot de La Vie de Palace de Zack et Cody : "Je ne pense pas qu'il faille faire ça pour être honnête. C'est très incendiaire. Il y a une grande possibilité de démolir ces petits souvenirs parfaits d'une série si on y retourne pour la faire revivre", a confié l'ex-petit ami de Lili Reinhart à Jimmy Fallon. Il ne risque pas de changer d'avis de si tôt, dommage...