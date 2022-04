La Chronique des Bridgerton saison 3 : Simone Ashley tease plus de scènes intimes pour Kate et Anthony dans la suite

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, on n'a pas eu droit à la suite du couple Simon/Daphné. Normal puisque Regé-Jean Page a décidé de quitter la série et n'a pas voulu reprendre son rôle. Si vous êtes tombés sous le charme de Kate (Simone Ashley) et Anthony (Jonathan Bailey) dans les nouveaux épisodes, bonne nouvelle : on sait déjà que le couple sera de retour pour la saison 3. L'interprète du vicomte a teasé la suite avec l'arrivée d'un bébé pour le couple mais ce n'est pas tout. Selon Simone Ashley, il se pourrait que cette suite soit plus sexy pour le duo.

Simone Ashley tease la suite de Kanthony

Si la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ne contenait pas beaucoup de scènes de sexe entre Kate et Anthony, il se pourrait que la saison 3 soit plus sexy... si les scénaristes écoutent Simone Ashley. Dans une interview donnée à Netflix, l'interprète de Kate Sharma est revenue sur le couple qu'elle forme à l'écran avec Jonathan Bailey. Evoquant la relation de Kate et Anthony, la star qui a décidé de faire ses adieux à Sex Education a évoqué les quelques scènes intimes vues dans la saison 2. "Le feu d'artifice à la fin de la série est incroyablement mérité." a-t-elle expliqué. Quant à la saison 3 ? La star a confié qu'il n'était pas impossible que de nouvelles scènes de sexe soient au programme, maintenant que le couple est marié. "Je suis excitée de continuer à explorer ce feu qu'il y a entre eux maintenant que Kate et Anthony sont mariés" déclare-t-elle. On est déjà prêts !

>> QUIZ Jonathan Bailey : vrai ou faux, sauras-tu répondre correctement à ces 8 anecdotes sur la star de Bridgerton ? <<

Des scènes intimes "bizarres"

Dans une autre interview donnée au podcast Reign with Josh Smith, Simone Ashley est aussi revenue sur le tournage des scènes intimes (découvrez 10 secrets à propos de ces scènes). Même si l'actrice a avoué qu'elle n'avait pas d'appréhension particulière, tourner une scène de sexe n'est pas si facile. "Quand on est le jour J, c'est bizarre et étrange mais on se met au travail et puis on a bu une coupe de champagne à la fin de la journée pour fêter ça en mode 'Cool. On a réussi, on a été top'" a-t-elle expliqué. L'actrice avoue aussi que la bonne entente entre elle et Jonathan Bailey a été bénéfique pour ces scènes. "S'il y avait un bêtisier pour ces scènes entre moi et Jonny, je ne sais pas à quel point il pourrait être long mais on a fait que rire toute la journée sur le tournage, que ce soit des scènes intimes ou non, on s'est beaucoup amusé. Il faut s'amuser et il faut rire des choses ridicules" ajoute Simone Ashley.