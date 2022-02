La Chronique des Bridgerton saison 2, Outlander saison 6... top 10 des séries à voir en mars 2022

Yellowjackets

Applaudie par la critique lors de sa diffusion aux US fin 2021, la série Yellowjackets arrive en France. Le pitch ? En 1996, une équipe de footballeuses d'un lycée du New Jersey part pour un tournoi à Seattle. Alors qu'elles survolent le Canada, leur avion s'écrase et elles doivent tenter de survivre pendant de longs mois. En parallèle, on suit aussi leur vie des années plus tard, en 2021. Un genre de Lost (mais pas vraiment) à ne pas manquer !

Date de sortie : dès le 3 mars sur Canal+ et en intégralité sur myCanal.

Outlander saison 6

On l'a attendue et attendue et elle est enfin (presque) arrivée : la saison 6 de Outlander arrive sur Netflix, toujours en US+24 pour notre plus grand bonheur. Après son enlèvement traumatisant à la fin de la saison 5, Claire (Caitriona Balfe) va se reconstruire, toujours aidée par Jamie (Sam Heughan). Mais leur communauté va être plus que jamais au coeur de conflits. Adaptée du 6ème roman de Diana Gabaldon, cette saison 6 aura droit à une suite puisque la série est déjà renouvelée.

Date de sortie : dès le 7 mars en US+24 sur Netflix.