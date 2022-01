Mort de Gaspard Ulliel : l'accident n'a pas été causé par la vitesse ou par un comportement inadapté

Ce mercredi 19 janvier 2022, Gaspard Ulliel est mort après un accident de ski survenu le mardi 18 janvier aux alentours de 16h sur les pistes d'une station en Savoie. Selon les premiers détails sur le drame, l'acteur aurait percuté un autre skieur au croisement de deux pistes bleues. Le déroulé de l'accident continue de se dévoiler.

"Difficile de dire si c'est le choc ou la chute qui a entraîné la mort"

Alors que les hommages se sont enchaînés après le décès soudain de Gaspard Ulliel, l'enquête de la police se poursuit actuellement. Interrogée par Le Dauphiné Libéré, Anne Gaches, procureure de la République d'Albertville, a donné plus de précisions sur l'accident mortel qui a coûté la vie à l'acteur. L'autre skieur impliqué, d'origine lituanienne selon le journal, et deux témoins ont été entendus par la police. On savait déjà que le temps était dégagé ce mardi vers 16h lorsque l'accident a eu lieu. "D'après ces premiers témoignages et les constatations réalisées sur place, les deux skieurs évoluaient côte à côte et se sont rentrés dedans." a-t-elle déclaré, ajoutant que, pour l'instant, "il est difficile de dire si c'est le choc ou la chute qui a entraîné la mort de M. Ulliel".

Cet accident ne serait en tout cas pas dû à une négligence d'un côté ou de l'autre. La magistrate précise qu'aucune responsabilité n'est engagée. "Il n'a pas été relevé de vitesse excessive, de comportement inadapté ou de faute de l'un des deux skieurs" précise-t-elle. L'enquête devrait être classée prochainement et Anne Gaches a précisé que le corps de l'acteur ne sera pas autorisé. L'autre skieur qui va bien mais resterait "très choqué" par cet accident, a été pris en charge psychologiquement, précise le journal.