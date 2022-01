Mort de Gaspard Ulliel : Pierre Niney, Guillaume Canet... les hommages du monde du cinéma

C'est une annonce terrible. Ce mardi 18 janvier 2022, Gaspard Ulliel a été victime d'un accident de ski mortel. L'acteur était sur une piste en Savoie quand il a percuté un autre skieur à un croisement. Retrouvé inconscient et victime d'un traumatisme crânien, il a été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble. Mais ses blessures étaient trop sévères et l'acteur est décédé à 37 ans, a confirmé son agent à l'AFP ce mercredi 19 janvier, au lendemain de son accident.

Les hommages du monde du cinéma

La nouvelle est tombée ce mercredi dans l'après-midi et, suite à l'annonce par les nombreux médias français et internationaux, de nombreuses célébrités mais aussi beaucoup d'anonymes ont rendu hommage à l'acteur parti trop tôt. Parmi les hommages ? Ceux de Pierre Niney, Alexandra Lamy ou bien encore du réalisateur Xavier Beauvois. "Le coeur brisé. Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent. Pensées à sa famille." a écrit l'acteur qui avait lui aussi incarné Yves Saint-Laurent dans un film concurrent à celui de Gaspard Ulliel. De son côté, l'ex-star de Un gars, une fille a écrit : "Le coeur serré. Je ne garde de toi que ces moments de joie, nous avons tellement ri. Tu étais la beauté, la gentillesse, le talent, l'élégance, tu vas tellement nous manquer."

De leur côté, Jean Dujardin, Guillaume Canet, Anthony Delon et Audrey Lamy ont posté une photo de l'acteur sur Instagram en hommage à l'acteur.