Gaspard Ulliel (Moon Knight) "inconscient" et héliporté à l'hôpital après un accident de ski

Le monde du cinéma français est à l'arrêt depuis ce mardi 18 janvier 2022. A en croire les informations de BFMTV, c'est à cette date, aux alentours de 16h, que le comédien Gaspard Ulliel - que l'on retrouvera en mars prochain sur Disney+ au casting de la série Marvel Moon Knight, aurait été victime d'un accident de ski sur le domaine skiable de la Rosière, en Savoie.

Gaspard Ulliel "inconscient" après un accident de ski

Pour l'heure, peu de détails sont encore connus sur les circonstances de ce drame, mais selon les premières révélations, il aurait été victime d'une collision avec un autre skieur à la croisée de deux pistes bleues. Un choc qui aurait été brutal pour l'acteur, puisque celui-ci aurait été retrouvé inconscient à l'arrivée des secouristes (CRS Alpes) sur place.

Face à cette situation, Gaspard Ulliel - lauréat de deux César pour ses performances dans les films Un long dimanche de fiançailles et Juste la fin du monde, aurait donc été héliporté en urgences vers le CHU de Grenoble vers 17h15. Et aujourd'hui, mercredi 19 janvier 2022, son état n'est toujours pas connu. Interrogé par BFM sur l'évolution de sa santé, l'agent de l'acteur a déclaré qu'il "ne souhaitait pas en dire plus" pour le moment.

Une situation logiquement inquiétante pour ses fans, mais également ses partenaires de jeu, d'autant plus quand on repense à la situation de Michael Schumacher. A la suite d'un accident de ski en 2013, l'ex-sportif est aujourd'hui coincé dans un lit et dans l'incapacité de communiquer avec ses proches.

On croise donc les doigts pour que tout aille rapidement mieux pour Gaspard Ulliel et qu'il puisse retrouver le chemin des plateaux de tournage !