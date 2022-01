Oscar Isaac se dévoile en Moon Knight dans la bande-annonce de la nouvelle série Marvel

Disney+ dévoile sa nouvelle série Marvel

On espère que vous n'avez pas encore fait une overdose de super-héros, car ils ne sont clairement pas près de quitter nos écrans. Alors que des valeurs sûres de DC et Marvel s'apprêtent déjà à revenir dans les mois à venir (The Batman, Doctor Strange 2, The Flash, Thor 4), des petits nouveaux feront également leurs débuts cette année.

Ainsi, en plus de Black Adam avec Dwayne Johnson côté DC, c'est Moon Knight incarné par Oscar Isaac qui sera au centre d'une nouvelle adaptation (oui, souvenez-vous, on avait déjà vu ce personnage dans X-Men Apocalypse). Le twist ? Il ne s'agira pas ici d'un film, mais d'une nouvelle série originale à destination de Disney+ après Loki, WandaVision ou encore Hawkeye.

Oscar Isaac incarne Moon Knight

A quoi peut-on s'attendre ici ? Steven Grant vit une vie aussi plate que chaotique, animée par des terreurs nocturnes et la crainte d'une schizophrénie naissante avec la présence de voix dans sa tête. Un jour, il réalise que son état n'est peut-être le fruit du hasard mais d'un passé qu'il a totalement oublié. Et pour cause, son vrai nom serait en réalité Marc Spector et il aurait été ex-mercenaire laissé pour mort lors d'une mission en Egypte avant d'être sauvé par Khonshu - le Dieu de la Lune, et d'avoir reçu ses pouvoirs.

Et le moins que l'on puisse dire en découvrant la première bande-annonce, c'est que si la série n'aura malheureusement pas la même patte graphique que dans les comics et devrait être un peu moins sombre que ce que l'on pouvait espérer, Moon Knight nous promet tout de même de belles choses. Premièrement, et c'est un soulagement, pour du Marvel l'humour devrait être dosé et ne pas tout gâcher. Côté mise en scène, on peut également s'attendre à de jolis plans par instant et une action omniprésente et rythmée, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Enfin, le vilain incarné ici par Ethan Hawke (son identité est encore inconnue) se révèle intrigant et original, et pourrait bien nous surprendre.

Composée de 6 épisodes, la saison 1 de Moon Knight débarquera sur Disney+ le 30 mars 2022.