Mort de Gaspard Ulliel : des détails sur son terrible accident dévoilés

La bande-annonce de Moon Knight avec Gaspard Ulliel : des détails sur l'accident de ski qui lui a coûté la vie dévoilés

La nouvelle a choqué et ému célébrités et anonymes : ce mercredi 19 janvier 2022, Gaspard Ulliel est mort à seulement 37 ans. L'acteur qui sera prochainement à l'affiche de la série Moon Knight sur Disney+ a souffert d'un traumatisme crânien après un accident de ski. Des détails sur ce terrible accident ont été dévoilés. On apprend notamment que la star ne portait pas de casque.