Guillaume Labbé (Je te promets) : "Je suis super fort pour jouer les c*nnards"

En 12 ans de carrière, Guillaume Labbé a enchaîné les rôles, notamment ces dernières années avec Trauma, L'école de la vie, Plan coeur qui vient de se terminer avec sa saison 3, Je te promets et prochainement Parallèles sur Disney+. Dans Plan coeur et Je te promets, ses personnages ne sont pas forcément les plus sympathiques. Mais ça ne dérange pas du tout l'acteur !

"Je suis super fort pour jouer les c*nnards"

Interrogé par le magazine Closer, Guillaume Labbé est revenu sur ses personnages, souvent considérés comme des "sales types" par les téléspectateurs. L'interprète de Michaël Gallo l'assure, il n'a pas grand chose à voir avec ça dans la vie ! "Je peux être égoïste et manquer d'empathie, donc il me suffit d'exagérer mes défauts et de les mettre en avant" a-t-il confié avant d'ajouter : "Si je suis super fort pour jouer les c*nnards, je tiens à préciser que je ne le suis pas dans la vraie vie ! Enfin, je ne connais pas un c*nnard qui s'assumerait". Guillaume Labbé l'avoue, il ne considère d'ailleurs pas Michael (dans Je te promets) et Maxime (dans Plan Coeur) comme des salauds. "Ce ne sont pas des sales types, ce sont des personnages immatures qui ont peur" a-t-il expliqué.

Dans son interview, l'acteur est aussi revenu sur les scènes où il apparaît nu, comme par exemple dans Plan Coeur. Il explique ne pas être du tout gêné par ces scènes. Il faut dire qu'il y a une chose à laquelle il fait attention, c'est son physique : "J'adore faire du sport, je me maintiens tout seul car je suis absolument stressé par une chose, c'est de devenir moins performant physiquement avec la vieillesse et avec les sports que je pratique, ça me frustrerait si je commençais à avoir moins d'endurance ou de force. C'est donc dans ma vie que je me mets cette pression pour qu'à l'image je reste comme ça" a-t-il confié.