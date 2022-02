Parallèles : la nouvelle série française de Disney+ se dévoile avec sa bande-annonce (et on a la date de sortie)

Si Disney+ enchaîne les productions Marvel (Hawkeye, WandaVision, Loki...) et Star Wars (The Mandalorian, Le livre de Bobba Fett), la plateforme va bientôt proposer des séries du monde entier, dont des productions françaises. Six séries sont déjà en préparation et il y en aura pour tous les goûts !

Parallèles, une série fantastiques intrigante

Rendez-vous le 23 mars prochain pour découvrir Parallèles sur Disney+. Ce mercredi 2 février 2022, la plateforme présentait cette future série en compagnie d'une partie du casting et de l'équipe dont son créateur, Quoc Dang Tran. Le pitch ? Quatre amis vont voir leurs vies bouleversées quand un événement mystérieux les sépare. Propulsés dans des dimensions parallèles, ils vont tenter de comprendre ce qui leur est arrivé. La bande-annonce est déjà dispo et à voir dans notre diaporama sans attendre.

Côté casting, on retrouvera des nouveaux visages et d'autres plus connus des téléspectateurs. Thomas Chomel alias Valentin dans Clem joue l'un des rôles principaux. Egalement au générique ? Maxime Bergeron, Victoria Eber et Timoté Rigault côté ados et Omar Mebrouk (HPI), Naidra Ayadi, Gil Alma ou encore Guillaume Labbé (Plan coeur, Je te promets) pour les adultes.

Rendez-vous le 23 mars pour découvrir les six épisodes de Parallèles sur Disney+.