Je te promets saison 2 : pourquoi Marilou Berry est désormais doublée pour les chansons contrairement à la saison 1

Adaptée de la série américaine This is Us, Je te promets a bien droit à une saison 2 sur TF1. Pour ces 12 nouveaux épisodes, plusieurs personnages vont faire leur arrivée comme Julie (Charlie Bruneau, l'équivalent de Sophie) ou Rose (Sandy Afiuni, la version française de Deja). Mais les évolutions seront aussi au programme pour les Gallo. Notamment pour Maud (Marilou Berry).

Marilou Berry explique pourquoi elle ne chante plus dans Je te promets

Dans la saison 1 de Je te promets, Marilou Berry chantait réellement. L'actrice avait confié avoir pris des cours de chant afin d'assurer les quelques passages chantés par Maud. Mais ce ne sera plus le cas dans la saison 2. Comme vous allez surement vous en rendre compte, Marilou Berry est maintenant doublée pour les passages chantés. Dans une interview donnée à 20 minutes, l'actrice a expliqué pourquoi. Elle confie notamment que c'est elle qui a décidé de ne pas chanter. "Je voulais que Maud ait une progression dans sa voix et qu'elle chante vraiment bien. Si j'avais les capacités vocales que je désire pour Maud, je serais chanteuse ! Je chante bien, j'aime ça." explique la star. C'est finalement à cause d'un temps de préparation trop court qu'elle a décidé de demander une doublure vocale. "Je n'avais pas envie de pénaliser mon personnage." déclare-t-elle.

>> Je te promets : les 6 plus grosses différences avec This is Us <<

Une ex de The Voice pour doubler Maud

Alors, que se cache derrière la voix chantée de Maud ? Il s'agit d'une ex-candidate de The Voice, comme l'a dévoilé Marilou Berry. C'est Juliette Moraine, candidate de la saison 3 et était dans l'équipe de Florent Pagny qui chante dans la série. Cette dernière avait aussi participé aux sélections pour l'Eurovision 2021.