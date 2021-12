Plan coeur saison 3 : la date de sortie et la bande-annonce qui tease des tensions

La bande-annonce de la saison 3 de Plan coeur

Ça y est, on connaît la date de sortie de la saison 3 de Plan coeur qui sera la dernière pour la comédie française de Netflix avec Zita Hanrot, Joséphine Draï et Sabrina Ouazani. Et en plus de ça, la plateforme a aussi mis en ligne la première bande-annonce. Tensions, retrouvailles et envie de bébé seront au programme des ultimes aventures d'Elsa, Emilie et Charlotte.