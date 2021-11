Emily in Paris saison 2 : Emily et Gabriel s'envoient en l'air dans la bande-annonce

Emily in Paris saison 2 : Netflix dévoile la bande-annonce où Emily et Gabriel ont une liaison

Après l'énorme succès de la saison 1 d'Emily in Paris, qui était la comédie la plus vue sur Netflix en 2020, la saison 2 de la série de Darren Star arrive le 22 décembre 2021 sur la plateforme de streaming. Et en attendant, Netflix a dévoilé le trailer vidéo avec Lily Collins qui reprend son rôle d'Emily. Dans la bande-annonce, on suit l'héroïne à travers la capitale, devant la tour Eiffel, à côté de la pyramide du Louvre, sur le pont des Arts (le pont des amoureux), dans le 5ème arrondissement, dans le cimetière Montparnasse, sur une péniche, mais aussi à Versailles ou encore à Saint-Tropez.

Et surtout, dans ces images, on découvre qu'Emily, incarnée par Lily Collins, et Gabriel, joué par Lucas Bravo, s'envoient en l'air... plusieurs fois. Puisque Gabriel annonçait à Emily rester à Paris à la fin de la saison 1, ils entament une liaison dans la saison 2, car Camille semble toujours être en couple avec le BG. Elle risque d'apprendre que sa BFF américaine est la maîtresse de son chéri... Et Emily tombe aussi sous le charme d'un autre homme, ce qui promet du drama !

Autre grosse info de cette bande-annonce : Lily Collins parle français ! Eh oui, Darren Star avait prévenu que cette saison 2 serait moins clichée, que la star avait appris à mieux parler français et que même les persos français parleront désormais français entre eux, et non plus en anglais.

Netflix dévoile aussi l'affiche et le synopsis de la saison 2

Netflix a aussi dévoilé l'affiche officielle d'Emily in Paris saison 2. On y découvre l'américaine habillée d'une robe longue, couleur lilas, sur fond de bâtiment Haussmannien, d'un lampadaire et de la tour Eiffel, le tout en rose. Ben oui parce qu'en regardant les épisodes d'Emily in Paris, après, on ne peut que voir la vie en rose !