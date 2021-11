Emily in Paris saison 2 : le créateur tease un gros changement par rapport à la saison 1

Emily in Paris : une saison 2 avec un gros changement pour les personnages français

Emily in Paris, la série avec Lily Collins était dans le top 10 Netflix à sa sortie. Du coup, les actrices et les acteurs du casting ont tourné une saison 2, toujours en France (un tournage qui a dérangé plusieurs parisiens), entre Paris et Saint-Tropez. Sa sortie est prévue le 22 décembre 2021 sur la plateforme de streaming. Mais il y aura un ce gros changement dans la saison 2 par rapport à la saison 1, que le créateur du show, Darren Star (Sex and the City, Younger...) a teasé.

Darren Star, qui avait déjà expliqué que la saison 2 d'Emily in Paris serait moins clichée (les nombreux clichés de la saison 1 avaient fait parler sur les réseaux), a aussi expliqué à Entertainment Weekly qu'il y aurait du changement pour les acteurs français. Eh oui, car beaucoup avaient aussi critiqué le fait que dans la saison 1, quand les actrices et les acteurs français(e)s parlent entre eux, ils continuent de parler en anglais au lieu de parler en français. Le showrunner a expliqué qu'au départ, la série devait être diffusée sur la chaîne américaine Paramount Network, et non sur la plateforme internationale qu'est Netflix.

Mais "cette saison, nous passons beaucoup plus de temps avec nos personnages français, et quand ils ne sont pas avec Emily, ils parlent français" a assuré Darren Star. Gabriel (Lucas Bravo), Camille (Camille Razat), Antoine (William Abadie), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold) ou encore Luke (Bruno Gouery) pourront donc parler dans leurs langue maternelle, avec des sous-titres pour les américains (et celles et ceux qui ne parlent pas français).

"J'adore que le public américain regarde des séries étrangères avec des sous-titres"

A propos de ce changement de langue, Darren Star a précisé : "J'adore que le public américain regarde des séries étrangères avec des sous-titres et que ce n'est pas quelque chose qui le dérange du tout. En fait, ils préfèrent l'authenticité de voir les personnages parler dans leur langue quand ils le feraient logiquement".

Et en parlant de l'anglais et du français, le média US a aussi demandé au créateur d'Emily in Paris comment se prononce le titre de la série. Faut-il prononcer le "s" à la fin de "Paris", à l'américaine ? Ou au contraire ne pas le prononcer, à la française ? Un tweet officiel de Netflix disait qu'Emily devait rimer avec Paris et qu'il fallait donc le dire façon frenchy. Mais Darren Star n'est pas de cet avis : "Pour ceux qui aiment le prononcer de cette façon, je suis tout à fait d'accord", "mais pour moi, c'est Emily in Paris", avec le "s" prononcé.