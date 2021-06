La Chronique des Bridgerton : Regé-Jean Page n'a pas kiffé voir les scènes de sexe

Dans La Chronique des Bridgerton, on a pu voir de nombreuses scènes de sexe, notamment entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page). Les acteurs et la coordinatrice d'intimité s'étaient confiés sur le tournage des scènes intimes de la série. C'est promis, la saison 2 sera encore plus sexy. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Jonathan Bailey qui joue Anthony Bridgerton et qui sera au centre de l'action pour la deuxième saison de la série.

Révélé grâce au rôle de Simon Basset, Regé-Jean Page, lui, ne reviendra pas pour la suite de Bridgerton. Selon les rumeurs, l'acteur aurait refusé une belle somme et a pris la décision de ne pas reprendre son rôle, décidant de se consacrer à de nouveaux projets (on le verra prochainement au cinéma dans le film Donjons et Dragons et de nouveau sur Netflix dans The Gray Man). Dans une récente interview, l'acteur est revenu sur les scènes de sexe. Même si les stars de Bridgerton n'étaient pas stressées à l'idée de tourner ces scènes intimes, les voir n'était pas non plus un plaisir.

"Personne n'était prêt pour voir les scènes de sexe"

Lors de la sortie de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page avait raconté les réactions de sa famille face à ses scènes dénudées partagées avec Phoebe Dynevor. Présent en Une du magazine The Hollywood Reporter en compagnie d'autres acteurs, la star est revenue sur ces scènes et sur les réactions de ses proches. "Personne n'était prêt [pour voir les scènes de sexe]. Même moi je n'étais pas préparé et j'étais là" s'est amusé Regé-Jean Page.

S'il comprend le fait que le public ait apprécié ces scènes, c'est (beaucoup) moins son cas. "Je pense que les gens étaient reconnaissants pour l'intensité des aspects romantiques de Bridgerton mais je ne suis pas sûr que j'étais content de les voir par moi-même. C'était écrasant. Mais je pense que les gens ont aimé cette sensation. Ma famille n'a pas trop envie de voir mon derrière trop souvent mais en cette occasion là, ils ont accepté car tout le monde semble assez content de voir ça" a ajouté l'acteur.