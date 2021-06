La Chronique des Bridgerton : avant la saison 2, participez à un vrai bal comme dans la série

C'est LA série qui a cartonné cette année sur Netflix : La Chronique des Bridgerton, adaptée des romans de Julia Quinn, aura bien une saison 2 centrée cette fois sur le frère aîné de Daphné. Le tournage est en cours et on a déjà eu droit à un aperçu de Kate et Anthony, joués par Simone Ashley et Jonathan Bailey. Alors qu'il se murmure que la suite de la série pourrait ne pas arriver avant mi-2022 au plus tôt, la société de production Shondaland et Secret Cinema vont proposer une expérience sur le thème de la série.

Un bal Bridgerton arrive à Londres cet automne

Afin de prolonger le plaisir et en attendant de découvrir la suite de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, les plus grands fans de la série pourront vivre une expérience inédite et 100% immersive avec un bal comme à l'époque de la Régence. L'événement privé se déroulera sur plusieurs jours à partir du 10 novembre prochain dans un lieu tenu secret à Londres où le tournage de la série est en cours.

Pour tenter votre chance pour y participer, c'est simple : sur le site officiel de l'événement, une liste d'attente est déjà mise en place. Les billets seront en vente à partir du 6 juillet prochain et vous pourrez acheter des billets standards ou VIP, à partir de 39£ (soit 45 euros). Au programme de l'événement ? 3 heures de spectacles et de surprises avec de nombreuses animations. Le programme précis n'a pas été dévoilé pour le moment et on ne sait pas si des membres du casting seront présents. Seule contrainte : être majeur (une carte d'identité ou un passeport sera demandé à l'entrée). De quoi se préparer comme il se doit pour la saison 2 de la série !