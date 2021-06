La Chronique des Bridgerton saison 2 : pas de sortie avant mi 2022 pour la suite ?

Le plus difficile quand on aime une série de Netflix, c'est d'attendre entre deux saisons. Si certaines séries anticipent en tournant deux parties à la suite comme avec la saison 2 de Lupin ou bien la saison 2 de Qui a tué Sara ?, c'est quand même assez rare au final. Gros succès de début 2021, La Chronique des Bridgerton a explosé les scores de Netflix en devenant la série la plus vue en mois (avec 82 millions de foyers ayant vu le show). Un succès tel que la plateforme a rapidement commandé une saison 2 qui sera centrée sur Anthony (Jonathan Bailey), le frère de Daphné. Mais va-t-il falloir attendre plus d'un an avant de la découvrir ?

La saison 2 de Bridgerton pas dispo avant mi 2022 ?

Le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a débuté en avril en Angleterre. On a même eu plusieurs aperçus du tournage avec des photos de Jonathan Bailey et Simone Ashley, les deux personnages principaux de la suite, ou encore des images de Phoebe Dynevor reprenant son rôle de Daphné. Oui mais voilà, cette reprise tardive du tournage pourrait avoir une grosse conséquence sur la sortie de la saison 2. Si la saison 1 a été mise en ligne le 25 décembre 2020, il se pourrait que la suite n'arrive pas avant la mi 2022, au plus tôt.

Cette rumeur se propage sur le web depuis que le compte Instagram deuxmoi (spécialiste des rumeurs et potins) a dévoilé les potentielles dates de sorties de plusieurs séries phares de Netflix. Les fans de Bridgerton ont remarqué qu'aucune date n'était fixée pour la saison 2, le calendrier dévoilé s'étalant jusqu'à mars 2022. Faut-il comprendre que la suite de la série ne sera pas dispo avant le printemps voire l'été 2022 ?

Un long tournage à venir

Si c'est bien le cas, ce ne serait pas si étonnant. En effet, tourner la série n'est pas une mince affaire. Le tournage de la saison 1 (avant la Covid) avait duré 7 mois. Si la saison 2 prend autant de temps, le tournage ne devrait pas se terminer avant cet automne. Il faudrait ensuite compter plusieurs mois de montage. Netflix n'a pour l'instant pas donné d'infos sur la sortie des futurs épisodes mais une chose est sûre : la patience est de mise.