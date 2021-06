La Chronique des Bridgerton saison 2 : cette actrice n'était pas au courant de l'absence de Simon

C'est sûr, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera différente de la 1ere saison. D'abord car, comme dans la saga littéraire écrite par Julia Quinn, la suite de la série ne sera plus centrée sur le couple Daphné/Simon mais sur Anthony (Jonathan Bailey). Pour raconter la quête amoureuse de l'aîné des Bridgerton, six acteurs ont rejoint le casting dont Simone Ashley qui jouera Kate Sharma, Charithra Chandran qui incarnera Edwina Sharma ou encore Rupert Evans qui sera Edmund Bridgerton, le père de la fratrie décédé des années avant le début de l'action de la série.

Mais surtout, les fans ne retrouveront pas Regé-Jean Page dans le show. L'acteur a annoncé début avril qu'il ne rempilerait pour la deuxième saison. L'interprète de Simon a expliqué n'avoir signé que pour une saison et, malgré une belle offre de la production, a décidé de ne pas revenir. Le tournage a donc repris sans lui et on a pu avoir un aperçu d'Anthony et Kate ainsi que des photos de Phoebe Dynevor qui revient dans le rôle de Daphné.

Cette actrice ne savait pas que Regé-Jean Page quittait la série

Phoebe Dynevor a dévoilé récemment ne pas avoir été surprise par l'annonce du départ de Regé-Jean Page et pour cause : elle était déjà au courant que son partenaire à l'écran n'allait pas reprendre son rôle. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Comme elle l'a confié à The Times, Claudia Jessie qui joue Eloïse Bridgerton, n'avait aucune idée que Regé-Jean Page ne reviendrait pas dans la série. Un départ qui, selon l'actrice, n'est pas si dramatique. La star a en effet confié qu'elle se sentait "bénie" d'avoir Jonathan Bailey au centre de l'action pour la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. "Il est tellement spectaculaire dans son travail, ça me rend presque malade. Ce n'est presque pas nécessaire à quel point il est un bon acteur" a expliqué l'actrice avec humour.

Le créateur tease la saison 2 avec le titre du 1er épisode

Si vous mourrez d'envie d'en savoir plus sur la suite de la série, le créateur de La Chronique des Bridgerton a pensé à vous. Ce lundi 14 juin, il a dévoilé le titre du premier épisode de la saison 2 avec une photo postée sur les réseaux. L'épisode 1 de la saison 2 s'intitulera "Capital R rake" que l'on pourrait traduire par "Libertin L majuscule". Une référence directe au premier chapitre du roman de Julia Quinn. Dans sa chronique, Lady Whistledow y évoque le passé d'Anthony et on peut lire : "Anthony Bridgerton est un Libertin. Un libertin - l minuscule - est jeune et immature Il se vante de ses exploits, se conduit de manière hautement stupide et se croit dangereux pour les femmes. Un Libertin "L" majuscule sait qu'il est dangereux pour les femmes."