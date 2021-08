La Casa de Papel saison 5, Lucifer saison 6... : top 10 des séries à voir en septembre 2021

La Casa de Papel saison 5, partie 1

La fin est proche pour les braqueurs... et ça s'annonce très compliqué. Et pas seulement pour Tokyo, Lisbonne, Denver, Rio et tous ceux qui sont encore enfermés dans la Banque d'Espagne. Le Professeur est lui aussi menacé puisque Alicia Sierra a découvert sa planque. Cette partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel sera donc celle de tous les dangers pour nos héros comme l'ont teasé les producteurs. La série s'achèvera ensuite en décembre avec une partie 2 qu'on imagine déjà plus intense que jamais. On en tremble d'avance...

Date de sortie : le 3 septembre sur Netflix.

Outlander

Si vous n'avez pas Netflix (on ne juge pas) ou bien simplement si vous avez envie de revoir la série, Outlander revient sur nos écrans. Bon, pour la saison 6, il faudra attendre 2022 mais Téva rediffuse en cette rentrée les saisons 1 à 4. Alors on ne se prive pas ! Si vous ne connaissez pas du tout la série, Outlander raconte l'histoire de Claire Randall, une infirmière ayant servi au front lors de la Seconde guerre mondiale qui, après avoir touché une mystérieuse pierre, se retrouve propulsée en plein XVIIIe siècle, en Ecosse. Elle va croiser la route de Jamie Fraser, un highlander.

Date de sortie : dès le 5 septembre sur Téva.

Legacies saison 3

Série spin-off de The Originals, elle-même série dérivée de The Vampire Diaries, Legacies nous ramène à Mystic Falls pour notre plus grand plaisir. On y suit les aventures des élèves de l'école Salvatore, fondée par Caroline et Alaric. Parmi eux ? Les jumelles Lizzie et Josie et Hope, la fille de Klaus et d'Haley. Diffusée aux US entre janvier et juin 2021, la saison 3 arrive enfin en France. Une suite qui ne sera pas de tout repos pour Hope, Landon et les autres. Accrochez-vous, les surprises sont au rendez-vous !

Date de sortie : dès le 7 septembre sur SyFy.

Docteure Doogie

Bien avant How I Met Your Mother, c'est dans Docteur Doogie, diffusée entre 1989 et 1993 aux Etats-Unis, que Neil Patrick Harris s'est fait connaître. L'acteur y incarnait un jeune médecin surdoué de 14 ans. 28 ans plus tard, Disney+ propose le reboot : Docteure Doogie. Cette fois, c'est une jeune fille qui va devoir gérer sa vie de médecin malgré son jeune âge. C'est Peyton Elizabeth Lee, vue dans Andi Mack et Société secrète de la royauté qui incarnera l'héroïne, Lahela Kameāloha, surnommée Doogie.

Date de sortie : dès le 8 septembre sur Disney+.

American Horror Stories

Avec American Horror Story dont la saison 10 a débuté le 25 août aux US, Ryan Murphy nous a fait trembler. Et pour combler les fans, le célèbre producteur a créé une série dérivée, American Horror Stories. Chaque épisode suit une histoire différente avec le retour de certains personnages. Mais aussi celui des acteurs favoris du showrunner. On retrouve notamment dans la série Matt Bomer, Charles Melton, Kevin McHale, Billie Lourd, Dylan McDermott ou encore Paris Jackson. Une saison 2 est déjà commandée.

Date de sortie : dès le 8 septembre sur Disney+.