American Horror Story saison 10 : date de sortie, tournage, casting... tout ce que l'on sait déjà

Le tournage

Mais si le mystère autour de l'intrigue persiste, celui autour du tournage a été levé. Alors qu'il devait initialement débuter cet été, il a été reporté en raison de la crise du coronavirus. Souvenez-vous, en mai dernier, le showrunneur envisageait de décaler la production à 2021, puisque le thème nécessitait en effet de tourner durant l'été. Miracle : il devrait finalement commencer en octobre 2020 ! Une bonne nouvelle pour les fans !

La date de sortie

Concernant la date de sortie, il faudra se montrer patient. Si le tournage ne devrait pas tarder à commencer, FX a confirmé que la saison 10 d'AHS ne sera pas diffusée en 2020 comme prévu. Elle ne devrait pas sortir avant fin 2021, voir début 2022. Encore une fois, tout dépendra de l'évolution de l'épidémie de covid-19...

Le casting

Seul le casting semble sûr. A en croire la vidéo partagée sur Instagram, on retrouvera Sarah Paulson et Evan Peters, qui feront leurs grands retours, aux côtés de Billie Lourd, Lily Rabe, Leslie Grossman, Kathy Bates, Angelica Ross, Finn Wittrock ou encore Adina Porter. De nouveaux acteurs comme Macaulay Culkin rejoignent la série. De quoi ajouter un peu de sang neuf. Dans une interview accordée à Collider, Sarah Paulson a qualifié le rôle de Macaulay Culkin de "palpitant" et loin de toutes les attentes que les fans peuvent avoir. Celle qui a lu le scénario des deux premiers épisodes ajoute : "Je trouve que c'est tellement brillant de la part de Ryan de faire quelque chose comme ça. C'est comme s'il disait 'Oh, tu crois connaître cet acteur et tu sais ce dont il est capable ? Je vais te montrer quelque chose d'autre".