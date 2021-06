Outlander saison 6 : premières images de la suite dévoilées, un retour annoncé en... 2022

C'est ce mardi 1er juin 2021 que Starz a officialisé la nouvelle : il faudra attendre le début de l'année 2022 pour découvrir la saison 6 inédite de Outlander. Une déclaration décevante, mais également peu surprenante. Si la fin du tournage est attendue cette semaine en Ecosse, il faut savoir que celui-ci a longtemps été retardé à cause de l'épidémie de Covid-19. De même, de nouvelles règles sanitaires imposées sur les plateaux ont contraint les créateurs à revoir leurs habitudes, ce qui a logiquement ralenti le rythme de production.

Premières images pour la saison 6

Heureusement, on peut tout de même compter sur la chaîne américaine pour nous aider à patienter. Ainsi, en attendant une éventuelle bande-annonce, ce sont de premières photos qui viennent d'être dévoilées. Et comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, de beaux décors, de l'amour et de la tension sont une nouvelle fois à prévoir à l'écran.

Adaptée de A Breath of Snow and Ashes ("La neige et la cendre" en VF), le 6ème livre de la saga littéraire de Diana Gabaldon, cette saison 6 verra Claire et Jamie se battre pour protéger leurs proches, alors qu'ils traverseront les difficultés d'une vie dans l'Amérique coloniale qui se dirige vers sa Révolution. Selon le synopsis, le thème de ces nouveaux épisodes sera celui de la discorde et de la division au sein d'un groupe, capables de faire sentir à quelqu'un qu'il n'est plus qu'un étranger dans sa propre maison.

Une saison 6 très courte

Pour l'anecdote, cette saison 6 ne sera composée que de 6 épisodes dont l'un d'entre eux (le premier) aura une durée estimée de 90 minutes. De quoi craindre le pire pour l'avenir de la série ? Rassurez-vous, Outlander n'est pas en danger. Matthew B. Roberts l'a confié dans un communiqué, il ne s'agira que d'une exception liée à la pandémie du moment, "Tourner la série en 2021 nous a permis d'affronter un nombre de défis sans précédent, ce qui nous a mené à prendre la décision de tronquer cette saison afin de pouvoir offrir aux fans une suite le plus rapidement possible".

De fait, consciente de la frustration à venir du côté des fans, l'équipe d'Outlander a déjà prévu de se rattraper ensuite. Alors que la série a récemment été renouvelée, tout le monde s'est mis d'accord pour rattraper le temps perdu, "En conséquence, nous allons tourner une saison 7 rallongée, elle sera composée de 16 épisodes !" Heureux ?