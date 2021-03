Outlander saison 7 : c'est officiel, Jamie et Claire seront de retour (en plus de la saison 6)

Il faudra encore attendre un peu pour découvrir la saison 6 de Outlander sur Netflix. Alors que le tournage devait débuter en mai 2020 - juste après la diffusion de la saison 5 - la Covid-19 est venue perturber les plans de l'équipe. Ce n'est finalement qu'au début du mois de février que Sam Heughan, Caitriona Balfe, Sophie Skelton et Richard Rankin se sont retrouvés pour lancer la production et des images du tournage ont été dévoilées. Si la pandémie ne devrait pas trop changer la donne (le producteur a confirmé qu'on aurait encore droit à des scènes de sexe), elle retarde donc le tournage. Mais pas de panique, Outlander ne va pas disparaître de nos écrans.

Et une saison 7 pour Outlander !

C'est la bonne nouvelle du week-end : Outlander aura bien droit à une saison 7 ! La nouvelle a été confirmée par la production et par les acteurs via une vidéo filmée sur tournage. Bon, comme souvent avec la série, il faudra être très patient pour découvrir les épisodes : le tournage de la saison 6 est toujours en cours actuellement et on ne sait pour l'instant pas si l'équipe va prendre une pause entre les deux tournages ou bien si les épisodes seront tournés dans la foulée. Mais Claire, Jamie, Brianna et Roger ne sont donc pas près de faire leurs adieux et c'est la nouvelle parfaite pour attaquer la semaine !