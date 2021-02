Outlander : bientôt un spin-off en plus d'une saison 7 ? C'est en projet

Futur spin-off pour Outlander ?

Double dose de Outlander dans le futur ? Et pourquoi pas. Alors que le tournage de la saison 6 vient enfin de débuter et que les nouveaux épisodes s'annoncent une nouvelle fois sexy, Ronald D. Moore - son créateur, n'a pas caché son ambition d'étendre son univers à la télévision.

Interrogé par le Hollywood Reporter sur la possibilité de lancer un spin-off d'ici quelques mois, le papa de Outlander a tout simplement dévoilé, "Les discussions sont en cours concernant le renouvellement pour une saison 7 et un spin-off, et je pense que l'on devrait bientôt avoir des bonnes nouvelles vis-à-vis de ces deux projets, je suis très optimiste". Oui, la vie est belle parfois.

Une annonce bientôt ?

Ronald D. Moore l'a par ailleurs précisé, l'idée de créer une série dérivée n'est pas nouvelle, "J'aurais été heureux si ça avait été fait encore plus tôt, mais tout arrive en son temps". Aussi, même s'il n'est plus le showrunner attitré de la série, il se donne désormais les moyens pour mener à bien ce gros projet, "Je pense que ces deux choses vont se concrétiser et avec de la chance, on sera rapidement en mesure d'en parler plus longuement".

En effet, le créateur d'Outlander ne s'est pas étendu sur l'histoire de cette potentielle autre série. Néanmoins, les premières rumeurs avancent déjà le nom de Lord John Grey, le personnage de David Berry, comme possible héros. Après tout, celui-ci est justement au centre d'un spin-off littéraire dans la saga "Lord John" écrite par Diana Gabaldon.