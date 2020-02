Outlander saison 5 : bientôt un spin-off sur Lord John Grey ? David Berry donne son avis

Diffusée aux Etats-Unis depuis 2014, Outlander a toujours autant de succès. La série avec Sam Heughan et Caitriona Balfe est adaptée de la saga littéraire Le Chardon et le Tartan écrite par Diana Gabaldon. Comme George R.R. Martin avec Game of Thrones, l'auteure a étendu l'univers de son histoire en publiant à partir de 1998 une série de livres consacrée à Lord John Grey. Trois romans et six nouvelles ont été publiés à ce jour. Dès novembre 2018, Diana Gabaldon évoquait même la possibilité de transformer ses romans en spin-off pour la télévision. Il y a quelques mois, le président de Starz, Jeffrey Hirsch, assurait qu'un spin-off de Outlander était toujours à l'étude.

David Berry est partant pour une série sur Lord John

Dans l'épisode 1 de la saison 5 de Outlander, les fans ont pu retrouver Lord John Grey venu assister au mariage de Brianna (Sophie Skelton) et Roger (Richard Rankin). Si, dans le roman, le personnage n'est évoqué que via des lettres, Lord John sera bien présent dans plusieurs épisodes de la cinquième saison de la série. Interrogé à propos d'un possible spin-off, David Berry qui interprète le personnage a confié être partant pour reprendre son rôle ! "C'est un personnage génial. J'aime beaucoup ces romans (...) je sauterais sur l'occasion de le jouer de nouveau si c'est la bonne série. Le matériel d'origine est vraiment bon. Diana a écrit un personnage super et une série romans magnifique" a confié l'acteur à la presse, rapporte Digital Spy.

Bientôt un amoureux pour Lord John ?

Dans Outlander, Lord John Grey a dévoilé lors de la saison 3 son amour à Jamie qui l'a repoussé. Mais pour David Berry, il n'est pas vraiment nécessaire que son personnage trouve l'amour. "Peut-être que si on lui donnait ça, ce serait moins intéressant à regarder. Quand on voit Jamie et Lord John ensemble dans une pièce, il y a ce frisson, cet amour non réciproque. Je pense que ce qui fascine le public et moi-même, c'est qu'il porte dans son coeur cette histoire d'amour tragique avec une personne qu'il ne pourra jamais avoir. Garder cela et se demander s'il trouvera un jour le bonheur dans sa vie est une chose assez attrayante (...) Au moment où il trouvera l'amour, c'est comme quand Mulder et Scully se mettent ensemble, ça perd son attrait, ça perd son intérêt. J'espère que ce sera le cas mais pour les téléspectateurs et pour le côté dramatique, j'espère que ce ne sera pas le cas car il pourrait devenir assez ennuyeux" explique l'acteur.

La saison 5 de Outlander continue tous les lundis sur Netflix.