Outlander saison 5 : bientôt la fin pour la série ? Une productrice répond

Lancée en août 2014 aux Etats-Unis sur Starz, Outlander continue de passionner des millions de téléspectateurs. Chez nous, la série est disponible en US+24 sur Netflix et c'est le 17 février que la saison 5, qui s'annonce très dangereuse, sera lancée. Une saison 6 est déjà commandée et on dirait bien que Claire et Jamie ne vont pas quitter nos écrans avant un long moment.

"On continuera à la faire jusqu'à ce que Claire et Jamie aient 100 ans !"

Présente à la Television Critics Association (TCA) ce mardi 14 janvier, l'équipe de Outlander a évoqué la saison 5 mais aussi l'avenir de la série. Un futur rempli de possibilités si on en croit Maril Davis, l'une des productrices. Interrogée sur la possible fin des aventures de Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe), elle avoue ne pas y penser. "On continuera à la faire jusqu'à ce que Claire et Jamie aient 100 ans ! Honnêtement, on le fera. Il y a encore beaucoup de livres à adapter. Et si Starz et Sony veulent le faire, qu'on veut le faire, que les acteurs veulent le faire, on continuera" a-t-elle confié.

Chaque saison de Outlander correspond à un livre de la saga littéraire Le Chardon et le Tartan écrite par Diana Gabaldon et dont le premier roman a été publié en 1991 aux USA et en 1995 en France. La saison 5 est donc l'adaptation de La Croix de feu, le cinquième roman. L'auteure a déjà publié huit livres et prépare actuellement le neuvième qui s'intitulera Go Tell the Bees That I Am Gone et dont la date de sortie n'a pas été dévoilée pour le moment.

Bientôt un spin-off ?

L'univers de Outlander pourrait d'ailleurs aussi s'étendre. Jeffrey Hirsch, Président et directeur général de Starz, a expliqué qu'une possible série dérivée était à l'étude. "Il y a beaucoup d'opportunités avec l'univers d'Outlander pour une expansion des histoires, des spin-off ou des prequel. Nous travaillons avec Sony. Avec un peu de chance, nous trouverons quelque chose de génial pour continuer de raconter cette histoire" a-t-il expliqué.