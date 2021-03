Outlander saison 6 : 3 nouveaux personnages débarquent, tensions à venir avec Jamie et Claire

La 6ème saison de Outlander - dont le tournage a enfin pu débuter après des mois de report suite à l'épidémie de Covid-19, va accueillir de nouveaux visages. C'est Deadline qui a dévoilé l'information, Mark Lewis Jones (Keeping Faith), Alexander Vlahos (Broke) et Jessica Reynolds (My Left Nut) ont rejoint le casting afin de donner vie à une famille bien connue des lecteurs de la saga littéraire, à savoir : les Christie.

Une nouvelle famille débarque, tensions au programme

Ainsi, Mark Lewis Jones se glissera dans la peau de Tom Christie décrit comme un "ancien prisonnier d'Ardsmuir et un pieux protestant", qui sera à "la tête d'une petite colonie de Protestants" quand il retrouvera Jamie (avec qui il était en prison). Mais ces retrouvailles pourraient ne pas être très chaleureuses, la faute "aux opinions et convictions marquées de Tom qui créeront des tensions".

De son côté, Alexander Vlahos incarnera Allan Christie, le fils de Tom. "Extrêmement protecteur envers sa famille" qu'il semble faire passer avant le reste, il est vu comme une personne à la fois "têtue et méfiante à l'encontre des étrangers". Autant dire que ce n'est pas lui qui viendra réchauffer les relations entre son père et Jamie.

Enfin, Jessica Reynolds interprétera Malva Christie, la soeur d'Allan et donc fille de Tom. Tout l'inverse de ses ainés, cette héroïne "jeune et vive d'esprit" devrait rapidement se rapprocher de Claire qui la captivera de part "son travail et sa façon moderne de penser". Une relation qui lui attirera "des problèmes avec le côté conservateur de son père" et qui mettra en lumière son mal-être et son tiraillement entre "ce qu'elle désire et ce que l'on attend d'elle".

Des personnages qui nous promettent déjà de nouvelles scènes passionnantes et sous tension, et qui se dévoilent sur une première image officielle dévoilée par Starz.