Société secrète de la royauté sur Disney+ : quand les princesses deviennent des super-héros

Lancée en avril dernier, Disney+ continue d'alimenter son catalogue avec de nouvelles créations originales. Si on attend avec impatience la saison 2 de The Mandalorian et la première série Marvel WandaVision dont la première bande-annonce vient d'être dévoilée, la plateforme gâte aussi les fans de films. Après Le seul et unique Ivan et Artemis Fowl, Disney+ met en ligne ce vendredi Société secrète de la royauté. Un film aux vibes Disney Channel qui devrait ravir les plus jeunes.

Société secrète de la royauté, ça raconte quoi ?

Sam est une jeune princesse rebelle dont la soeur aînée est sur le point d'être couronnée. Après avoir désobéi à sa mère, elle se retrouve forcée de suivre des cours d'été mais découvre qu'il s'agit en fait d'un programme d'entraînement réservé aux enfants royaux. Ces derniers possèdent en réalité des super-pouvoirs et font partie d'une organisation secrète qui a pour but de protéger le monde. Avec d'autres jeunes, elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs et faire face à une menace inattendue.