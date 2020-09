Le seul et unique Ivan sur Disney+ : 4 bonnes raisons de voir le film

3. Des images de synthèse plutôt que des vrais animaux

L'une des autres bonnes raisons de voir ce film émouvant, c'est parce qu'il mêle le motion capture et les prises de vues réelles. En effet, aucun véritable animal n'a été utilisé dans les rôles des animaux. Ce sont des animaux en images de synthèse, ajoutés aux performances lives des acteurs. Un gorille ou encore des éléphants très réalistes qui permettent aussi de rappeler que l'utilisation des animaux sur un plateau de tournage n'est pas approprié. Cette technique est une façon non cruelle de représenter les animaux à l'écran. "C'est une histoire de libération – vous ne pouvez pas raconter cette histoire en exploitant de vrais animaux" avait d'ailleurs souligné Mike White, scénariste du Seul et unique Ivan, "L'image de synthèse est la seule façon éthique de représenter les animaux et un seul coup d'oeil au visage d'Ivan prouve que nous n'avons pas perdu une once de réalisme".

Une décision qui a été validée par Peta : "Lorsque des animaux vivants sont utilisés dans les films et à la télévision, ils sont souvent contraints de 'vivre' dans des cages exiguës et sales et sont privés d'exercice et d'enrichissement". L'association de protection animale qui lutte notamment contre la captivité des animaux a aussi ajouté que "beaucoup sont même enlevés à leur mère lorsqu'ils sont bébés, ce qui est un autre thème abordé dans le film".