WandaVision : la bande-annonce de la première série Marvel de Disney+ est arrivée (et on a hâte !)

Alors que The Mandalorian revient bientôt pour sa saison 2, l'univers Marvel se fait encore attendre en série sur Disney+. Pourtant, ce ne sont pas les projets qui manquent ! En plus de WandaVision, la plateforme prépare de nombreuses autres séries comme Le Faucon et le Soldat de l'Hiver avec Anthony Mackie et Sebastian Stan dont le tournage a été interrompu à cause du coronavirus, une série sur Loki avec Tom Hiddleston, une autre sur Hawkeye avec Jeremy Renner ou bien She-Hulk qui devrait mettre en scène Tatiana Maslany (Orphan Black). Une chose est sûre : c'est WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui sera la première série Marvel à faire ses débuts sur la plateforme. Rendez-vous "prochainement", avant la fin 2020.

La première bande-annonce dévoilée

Après avoir montré un aperçu du show lors de différentes courtes vidéos, Disney a mis en ligne ce dimanche la toute première bande-annonce de WandaVision et ça promet ! On peut d'abord voir les deux héros en noir et blanc façon sitcom old school... avant que ça ne change drastiquement. Le trailer laisse penser que, malgré la vie idyllique des deux personnages, quelque chose de plus sombre se trame. Qu'est-il arrivé à la Sorcière Rouge et à son compagnon ? Cette bande-annonce est en tout cas très intrigante et montre que Disney+ pourrait bien nous surprendre. Face à Elizabeth Olsen et Paul Bettany, on retrouvera au casting de WandaVision Kathryn Hahn (Transparent), Teyonah Parris (Mad Men), Kat Dennings (2 Broke Girs), Randall Park (Bienvenue chez les Huang, Ant-Man et la Guêpe) mais aussi Fred Melamed (Lady Dynamite) et Debra Jo Rupp (That 70's Show).