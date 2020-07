La Belle et la Bête : une suite sous forme de série, Luke Evans (Gaston) se confie

La Belle et la Bête - le film en live-action signé Bill Condon et porté par Emma Watson sorti en 2017, n'aura probablement jamais de suite au cinéma, mais cet univers est loin d'avoir dit son dernier mot. On l'a récemment appris, Disney+ - la plateforme de streaming de Disney, a commandé une série centrée sur les aventures de Gaston et LeFou, toujours incarnés par Luke Evans et Josh Gad.

Histoire inédite, nouvelles chansons au programme

Un projet aussi inattendu que prometteur, sur lequel vient de se confier Luke Evans. Au micro de Variety, le comédien a dans un premier temps révélé que la production avançait progressivement malgré la crise sanitaire actuelle qui frappe le monde entier, "Josh et moi avons déjà lu deux ou trois épisodes, et on a entendu quelques unes des nouvelles chansons écrites par Mr. Alan Menken [compositeur culte de chez Disney] !" Oui, cette fiction devrait donc garder l'aspect musical du film et quand on se souvient des performances du duo, ce n'est pas pour nous déplaire.

Par la suite, l'interprète de Gaston - qui n'a bien évidemment pas souhaité gâcher les surprises préparées par les créateurs, a fait part de son enthousiasme face à un tel projet, "Nous sommes tous les deux très excités. Ça va être une joie de retravailler avec Josh. On a une vraie alchimie. Ça va être un vrai plaisir de donner vie à une nouvelle histoire que personne ne connait." Une histoire qui devrait logiquement se dérouler avant les événements du film.

Des caméos à venir

Enfin, s'il faudra se montrer patient avant de pouvoir découvrir le résultat sur nos écrans, "avec de la chance, le tournage pourra débuter l'an prochain", sachez que l'attente devrait heureusement être récompensée. Le comédien l'a en effet assuré, non seulement ce projet est dans la tête de tout le monde depuis plus de 3 ans, "[durant le tournage du film] on parlait souvent de suivre Gaston et LeFou à la maison, ou lors d'un roadtrip, ou dans un club de gym", mais surtout, Luke Evans et Josh Gad pourraient ne pas être les seuls à revenir dans cette série, "Oh mon dieu. Pouvez-vous imaginer tout un buffet de caméos ?! Vous ne savez pas qui pourrait apparaître..." Emma Watson sera-t-elle à son tour au casting ? On croise les doigts.