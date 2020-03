La Belle et la Bête : Disney+ prépare une série sur Gaston et LeFou, Emma Watson au casting ?

Ne comptez pas sur Disney+, la plateforme de streaming de Disney, pour découvrir du contenu original. On en a désormais l'habitude, la nouvelle concurrente de Netflix a pour unique objectif de surfer sur toutes ses licences afin d'attirer des abonnés. Que ce soit avec The Mandalorian (Star Wars), Wandavision (Marvel) ou les retours de Lizzie McGuire, High School Musical..., la stratégie du site de SVOD est simple : jouer à fond sur notre nostalgie et rentabiliser au mieux ses investissements.

Un spin-off sur Gaston et LeFou

Dernier exemple en date ? Le Hollywood Reporter vient de l'annoncer, le film La Belle et La Bête - porté par Emma Watson en 2017, devrait prochainement avoir le droit à un spin-off sur Disney+. Malheureusement, ne vous attendez pas à retrouver l'ex-star d'Harry Potter dans ses plus belles robes en train de parcourir la bibliothèque du château, ce projet devrait principalement être centré sur... Gaston et LeFou.

"Ce projet encore sans titre devrait être une mini-série musicale événement de 6 épisodes. (...) L'histoire devrait se dérouler bien avant les événements du film et étendre l'univers de la Belle et la Bête" annonce ainsi le Hollywood Reporter. Et bien évidemment, les acteurs Josh Gad et Luke Evans seraient attachés à la série afin d'y reprendre leur rôle, de même que le compositeur Alan Menken qui préparerait de nouvelles chansons.

Emma Watson présente ?

Un projet inutile ? Oui et non. Si personne n'en avait jamais rêvé, il est vrai que le duo est plutôt drôle et peut donner naissance à des scènes mémorables. Surtout, même si Belle et la Bête ne devraient pas être au centre des intrigues, le média précise : "Emma Watson et Dan Stevens [leurs interprètes] ne sont pas liés au projet, mais des sources indiquent qu'il est possible de les voir apparaître le temps d'un caméo". Et rien que pour ça, on est plutôt hypé.