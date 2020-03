The Mandalorian saison 2 : Yoda présent dans la suite ?

Lancée en novembre dernier aux Etats-Unis, la plateforme Disney+ arrivera chez nous le 24 mars. Parmi les séries qu'on a hâte de découvrir, on retrouve The Mandalorian qui sera diffusée semaine après semaine même si la saison 1 est déjà terminée du côté des Etats-Unis. Le tournage de la saison 2 est en cours et on sait déjà qu'elle devrait arriver en octobre 2020.

Yoda va-t-il faire une apparition dans The Mandalorian ?

Baby Yoda a conquis le web lors de la diffusion de la saison 1 de The Mandalorian sur Disney+. La saison 2 de la série devrait en partie se concentrer sur les origines de l'adorable personnage et même dévoiler son vrai nom. Mais selon We Got This Covered, la production de la série préparerait une autre surprise : une apparition de Yoda ! Selon les rumeurs rapportées par le site américain, il pourrait servir de mentor à Baby Yoda pour lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Seul hic ? Yoda est censé être mort. Le personnage meurt dans Le Retour du Jedi et l'action de The Mandalorian débute 5 ans après. Fera-t-il une apparition en "fantôme" ? Le site explique aussi que Yoda n'est pas le seul personnage de la franchise Star Wars qui pourrait apparaître dans la série : la prod' voudrait aussi que Han Solo soit présent. Reste à voir si ça se confirme.

Le premier épisode diffusé sur Canal+

Afin de promouvoir un max The Mandalorian, Canal+ va sortir le grand jeu. Le groupe qui est affilié à Disney+ proposera la plateforme dans ses offres... et diffusera aussi l'épisode 1 de The Mandalorian ! Le 24 mars, vous pourrez découvrir la série en clair sur Canal+ et Canal+ Family à 20h20, sur C8 à 21h20 puis sur CStar à 22h40. Eh oui rien que ça ! Pour le reste, il faudra s'abonner à la plateforme.