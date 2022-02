Kanye West et Julia Fox séparés : elle confirme, le rappeur en mode reconquête avec Kim Kardashian

Kanye West séparé de Julia Fox, elle confirme

Entre Kim Kardashian et Kanye West, c'est finito pipo comme dirait Greg (des Marseillais si t'as pas la ref). Eh oui, Kim K a demandé le divorce après plusieurs pétages de câbles du rappeur. Ye (oui, c'est son nouveau prénom si vous ne le saviez pas), avait accusé Kim Kardashian de tromperie, entre autres accusations peu sympathiques. Et depuis leur divorce, Kim a retrouvé l'amour avec Pete Davidson et Kanye s'était mis en couple avec Julia Fox.

Sauf que ce lundi 14 février 2022, Kanye West et Julia Fox n'ont pas passé leur Saint-Valentin ensemble. Nope, ils se sont séparés. Le représentant de Julia Fox a officialisé leur rupture à E ! News en déclarant que "Julia et Kanye restent de bons amis et collaborateurs mais ils ne sont plus ensemble". L'actrice a aussi confirmé leur séparation en partageant un article qui en parle dans sa story Instagram.