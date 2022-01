Kanye West en couple avec Julia Fox, l'actrice raconte leurs rendez-vous totalement fous

Kim K ? Plutôt... Kim Qui ?! C'est officiel, Ye (anciennement Kanye West pour les boomers qui ne suivent pas l'actualité), a enfin tourné la page de son histoire avec Kim Kardashian. Alors que la star de la télé-réalité aux USA a récemment fait une demande de divorce, le rappeur - que l'on pensait encore accro à son ex, est aujourd'hui en couple avec une jeune actrice.

Ye en couple avec Julia Fox

A l'occasion d'un édito publié sur le site Interview, Julia Fox - que l'on a notamment pu découvrir à l'écran dans des films comme Uncut Gems ou encore No Sudden Move, a confirmé que leur histoire était récente mais marquée par un véritable coup de foudre, "C'est à Miami, lors du réveillon du Nouvel An, que j'ai rencontré Ye et il y a eu une connexion immédiate. Il possède une énergie tellement plaisante".

Là où l'artiste semble passer son temps à faire la tête, comme s'il s'était interdit de sourire, Julia Fox assure au contraire qu'il est LE mec à suivre en soirée, "Il n'a pas arrêté de me faire rire, danser et sourire de toute la soirée". Comme quoi, tout est possible dans ce monde.

Les surprises totalement folles du rappeur à Julia Fox

Suite à cette rencontre, le duo "a décidé de continuer à surfer sur cette énergie" et s'est donc retrouvé plus tard à New York "afin de voir la pièce de théâtre Slave Play". "L'avion de Ye a atterri à 18h et la pièce était à 19h, et il était là à l'heure. Ca m'a impressionnée", a-t-elle ensuite précisé. Et en parlant de bonne impression, Ye n'a clairement pas fait les choses à moitié ce soir-là.

"Après ça, on est allés diner chez Carbone qui est l'un de mes restaurants préférés", a confessé l'actrice. Résultat ? La nourriture devait y être excellente puisque, dans l'euphorie du moment, le pote de Drake a eu une idée aussi improbable que géniale : "Au restaurant, il a organisé un véritable shooting photos pour moi alors que les gens dinaient. Tout le monde dans le restaurant a adoré l'idée et nous soutenait pendant qu'on le réalisait".

"Tout est tellement organique entre nous"

De quoi comprendre que Kanye West s'est un petit peu trop gavé de téléfilms niais de Noël en 2021 ? C'est possible, d'autant plus qu'il a même réussi à faire encore plus fou (et donc cliché) pour marquer les esprits. "Je suis encore sous le choc, a admis Julia Fox, avant de dévoiler l'énorme surprise mise en place par son prétendant. Il avait réservé une suite à l'hôtel entièrement remplie de vêtements. C'était comme si un rêve de petite fille devenait réalité. Un vrai moment à la Cendrillon." Un coup de génie ? Absolument.

"Je ne sais pas comment il a fait ça, ni comment il a réussi à tout organiser dans les temps, a confié l'actrice, encore charmée par les efforts du rappeur. J'étais tellement surprise. Qui fait ce genre de choses lors d'un second rendez-vous ? Ou même à un seul rendez-vous ?" Spoiler : les personnes riches. Les pauvres (nous) se contentent généralement de se partager un parapluie sous la flotte pour essayer d'avoir un instant romantique.

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir si la relation entre Ye et Julia Fox est réellement sérieuse et durera dans le temps. Néanmoins, l'actrice l'a assuré, elle compte bien profiter de chaque instant : "Tout est tellement organique entre nous. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais si ceci est déjà une quelconque indication du futur, je vais kiffer l'aventure". Tu m'étonnes.

A noter que des photos de leurs rendez-vous sont disponibles ici.