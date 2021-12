Kanye West et Drake font la paix lors d'un concert événement, les fans en feu

Kanye West et Drake se retrouvent lors d'un concert

La preuve que Noël approche, on vient d'assister à l'un des plus gros miracles possibles. Après des années à se faire la guerre - un peu à la façon de Booba et Rohff en France mais en version Hollywood, Kanye West et Drake ont récemment fait la paix.

Ce jeudi 9 décembre 2021, les deux rappeurs se sont même retrouvés sur la scène du Los Angeles Memorial Coliseum afin de faire le show ensemble à l'occasion d'un événement qui pourrait devenir historique aux USA. Et pour cause, ce concert a été organisé afin de pointer du doigt l'importance de mettre en place une reforme du système judiciaire et carcéral, mais également d'offrir une seconde chance à Larry Hoover, un ex-chef de gang de 71 ans incarcéré depuis près de 50 ans, qui profite aujourd'hui de son temps à la mise en place d'actions caritatives.

Une paix fragile mais importante

Une réconciliation à la fois inespérée et positive, que l'on doit notamment au célèbre J. Prince - le PDG de Rap-A-Lot Records. Au détour d'une interview accordée à Billboard, ce dernier a confessé s'être battu pour concrétiser ses retrouvailles : "J'ai fait prendre à Drake de la hauteur sur tout ça. Je lui ai fait comprendre que c'était un moment et un mouvement qui avait la possibilité de sauver des vies. Je crois au fait que Drake et Kanye, en tant que deux artistes hip-hop au sommet, sont des exemples et qu'à travers ça des vies peuvent changer. Je suis persuadé que cela va être repris et c'est important d'être un exemple auprès de ceux qui vous admirent."

Et la bonne nouvelle, c'est que si J. Prince ne sait pas encore si cette paix entre Drake et Kanye West tiendra longtemps une fois cet incroyable mouvement solidaire et social terminé : "Je sais que demain n'est pas promis. On vit en quelque sorte le moment présent. On n'a pas le futur entre nos mains, on doit simplement faire face à l'évolution des choses". Les deux artistes semblent clairement avoir apprécié cet instant passé sur scène.

Les deux artistes font le show, les fans en feu

Comme on peut le découvrir à travers de nombreux extraits du concert, les rappeurs se sont prêtés au jeu et se sont lâchés comme jamais durant le show afin de nous en mettre plein les yeux et les oreilles. Surtout, Drake n'a pas hésité à enterrer de lui-même la hache de guerre en déclarant notamment : "Etre ici ça me semble irréel, comme un rêve. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, être sur scène avec l'une de mes idoles." Rien que ça.

Et forcément, le public n'est pas resté insensible à cette paix. Il suffit de faire un tour sur Twitter pour découvrir à quel point ces retrouvailles et ses performances ont fait le bonheur de tout le monde. Voir ces deux talents réunis côte à côte a redonné le sourire au public et a rappelé à quel point une réelle collaboration entre les deux artistes serait explosive.

De quoi motiver Kanye West et Drake a (enfin) se lancer dans un projet commun ? Alors que les deux stars ont récemment souffert de la mort précoce du créateur Virgil Abloh, il n'est pas impossible que cette tragédie les unisse plus que jamais.