La mort de Virgil Abloh fait pleurer les stars et les fans de mode, pluie d'hommages pour le génie

Le monde de la mode en deuil

Suite à cette terrible nouvelle, de nombreuses stars ont voulu rendre hommage au roi des collab. Kendall Jenner, Hailey Bieber, Gigi Hadid ou encore Kanye West, tous se sont emparés de leur téléphone pour écrire ou poster des photos au côté de leur ami, parti trop tôt.

Sous le poste de Kendall Jenner on peut lire : "Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'écrire ceci. Si vous avez eu le privilège de connaître Virgil, vous avez été l'un des plus chanceux. Il était la personne la plus gentille, la plus positive, la plus humble, la plus joyeuse et la plus lumineuse que j'aie jamais connue. Il avait la façon la plus merveilleuse de vous faire sentir si spécial. Son sourire authentique vous réchauffait le coeur. Combattre sa maladie en privé explique parfaitement le type d'homme qu'il était, il ne voulait jamais que quelqu'un s'inquiète pour lui."

Hailey Bieber, quant à elle, a choisi des photos où l'on peut la voir arborer sa robe de mariée que le designer lui avait lui-même dessiné. "Virgil a complètement changé ma façon de voir le street style et la mode, sa façon de voir les choses m'a profondément inspirée. Je ne pourrai jamais exprimer pleinement à quel point je suis reconnaissante de l'avoir connu et d'avoir travaillé avec lui. Que ce soit en défilant sur ses podiums, en lui demandant de dessiner ma robe de mariée ou en passant par tous les autres moments incroyables, j'ai toujours eu l'impression qu'il me soutenait. C'était quelqu'un qui apportait toujours de la vie, du charisme, de l'amour et du plaisir dans n'importe quelle situation et dans chaque pièce où il entrait. Un esprit créatif unique en son genre, ce qui est si rare, et je n'oublierai jamais son impact. Nous t'aimons Virgil"

Pour son bras droit et meilleur ami Kanye West, il a été difficile de prendre la parole. Celui qui est prêt à tout pour reconquérir Kim Kardashian a tout simplement partagé à ses followers le lien d'un site internet créé pour lui rendre hommage.