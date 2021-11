Kanye West tente de récupérer Kim Kardashian : "tout peut être racheté"

C'est une histoire à n'y plus rien comprendre. En janvier dernier, sans qu'ils n'aient jamais vraiment communiqué officiellement sur le sujet, Kim Kardashian et Kanye West laissaient fuiter leur divorce à venir pour diverses raisons. "Le mariage de Kim et Kanye est irréparable" confiait à l'époque une source à People, "Kim a surmonté le chaos de Kanye, et à ce stade, elle veut juste se concentrer sur les enfants et sa propre vie". Pourtant, suite à de nombreuses rumeurs, les fans du couple gardaient l'espoir de revoir un jour les amoureux se rabibocher.

Mais pourtant, Kanye West, que l'on appelle désormais Ye, a, en quelque sorte, officialisé sa nouvelle relation avec l'influenceuse Vinetria en l'emmenant regarder un match de basketball. Sauf que le rappeur a déjà changé d'avis et est désormais prêt à reconquérir Kim Kardashian.

"J'ai fait des erreurs"

Kim Kardashian a fait sa demande de divorce le 19 février dernier. Et depuis, Kanye West n'a pas l'air de comprendre le message. Lorsqu'il parle d'elle, il l'appelle encore "mon épouse" et l'invite même à tous ses concerts où la star de télé-réalité s'affiche en robe de mariée. Ce mercredi 24 novembre, invité a une distribution de dinde à la Los Angeles Mission, un refuge pour sans-abris situé dans le quartier de Skid Row, le rappeur a confirmé les rumeurs.

"L'histoire que Dieu veut est que vous puissiez voir que tout peut être racheté. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des choses publiquement inacceptables en tant que mari, mais je suis là pour changer l'histoire, a déclaré Ye. "Je suis le prêtre de ma maison. Je dois être près de mes enfants autant que possible. Donc quand je ne suis pas à la maison, j'en ai une autre juste à côté !".