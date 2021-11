Kanye West enfin prêt pour le divorce avec Kim Kardashian ? Il s'affiche avec un top de 22 ans

En janvier dernier, sans qu'ils n'aient jamais vraiment communiqué officiellement sur le sujet, Kim Kardashian et Kanye West laissaient fuiter leur divorce à venir pour diverses raisons. "Le mariage de Kim et Kanye est irréparable" confiait à l'époque une source à People, "Kim a surmonté le chaos de Kanye, et à ce stade, elle veut juste se concentrer sur les enfants et sa propre vie". Pourtant, suite à de nombreuses rumeurs, les fans du couple gardaient l'espoir de revoir un jour les amoureux se rabibocher. Il semblerait que ce soit mal barré puisque "Ye" aurait aujourd'hui une nouvelle petite copine.

Le rappeur s'est en effet affiché avec une très jeune et très jolie jeune fille dans les tribunes d'un match de basket organisé à Minneapolis, aux Etats-Unis. Selon les sources de Page Six, le futur ex-mari de Kim Kardashian serait bel et bien en couple avec cette jeune fille de 22 ans "depuis un bon moment". Qui est donc l'heureuse élue ? Une certaine Vinetria, un top modèle américain qui serait auprès de l'artiste depuis quelques jours, sans qu'on n'en sache davantage sur leur relation ni leur rencontre.