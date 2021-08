Kim Kardashian et Kanye West de nouveau en couple ? Retour sur l'event de la sortie de "Donda"

Selon les sources de TMZ, "le divorce n'est plus une affaire réglée". Kim Kardashian et Kanye West "travaillent en privé sur leur relation", "les choses en coulisses s'améliorent radicalement pour l'ancien couple". "Il y a une chance qu'ils se remettent ensemble" a même écrit le média, "Ils ont passé du temps ensemble en privé et travaillent à reconstruire les bases de leur relation", "il est possible que Kim retire sa demande de divorce".

Kim K en robe de mariée juste pour le buzz et faire la promo de "Donda" ?

Sauf que d'après les sources de People, le divorce serait toujours d'actualité pour Kim Kardashian et Kanye West. La présence de l'influenceuse à l'écoute publique du nouvel album de Kanye West serait juste une forme de soutien pour son ancien époux. "Ils ont parcouru un long chemin depuis que Kim a demandé le divorce" a indiqué le tabloïd, "Il leur a fallu des mois pour en arriver à ce point. Kim est heureuse qu'ils s'entendent bien et que les choses se passent à l'amiable. Les enfants seront toujours sa priorité numéro 1. Elle veut avoir une relation amicale avec Kanye, car cela profite aux enfants".

Des sources de Page Six sont allées encore plus loin en assurant que Kim K en robe de mariée, ce serait juste pour créer du buzz autour de la sortie de "Donda". Une façon de faire parler de leur couple et de vendre plus d'exemplaires. "Kanye a dit à d'autres rappeurs que Kim et lui étaient de nouveau ensemble, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai" a même assuré une source, mais "la véritable histoire, c'est que Kanye veut battre Drake en termes de ventes de disques, et qu'il met en place un grand spectacle d'art performance pour attirer toute l'attention des médias".

Kim Kardashian n'a pas réagi à la rumeur de couple et de faux couple pour le buzz. Elle a cependant encore affiché son soutien à Kanye West en partageant des captures d'écran dans sa story Instagram ce dimanche 29 août 2021. La star y mettait des chansons du nouvel opus de son ex, sauf qu'elle a fait une gaffe : elle lançait les chansons en sourdine ! Une bourde qu'elle a vite expédié en supprimant les images. Et ce lundi 30 août, Kim a partagé de nouvelles captures d'écran avec le son bien activé cette fois-ci sur tous les titres.