Kim Kardashian : Kanye West veut la récupérer à tout prix, elle lui met un stop

L'influenceuse et star de télé-réalité a été très claire dans les mots utilisés : "Il n'y a aucun doute que le mariage des parties n'est plus viable. Kim Kardashian n'a aucun désir de se réconcilier avec Kanye West et souhaite que leur mariage prenne fin. Des différences inconciliables ont conduit à la rupture irrémédiable du mariage, et il n'y a aucune possibilité de sauver le mariage par le biais de conseils ou d'autres moyens. Le maintien de l'état matrimonial technique entre Kanye West et Kim Kardashian ne sert à rien, et il n'y a aucune raison de maintenir la relation légale".

La businesswoman a continué d'insister sur "des différences irréconciliables" qui "ont existé et continuent d'exister entre Kanye West et moi, ce qui a provoqué la rupture irrémédiable de notre mariage. Aucun effort de conseil ou de réconciliation ne sera utile à l'heure actuelle". Sans doute fait-elle référence aux pétages de câble de Kanye West sur Twitter et sur scène...

"Kanye West et moi méritons tous deux l'opportunité de construire une nouvelle vie"

Tout ce que veut Kim Kardashian désormais, c'est pouvoir tourner la page. "Kanye West et moi méritons tous deux l'opportunité de construire une nouvelle vie. Par conséquent, je demande que ma demande de bifurcation et de résiliation de notre statut marital soit accordée" est-il ainsi également précisé.

Il faut dire que depuis quelques temps, Kim Kardashian serait en couple avec Pete Davidson. Depuis leur sketch dans le Saturday Night Live, ils ne se quittent plus. Et côté pro aussi, elle a bien avancé et se rapproche de son but de devenir avocate. Celle qui s'est battue pour réformer le système judiciaire aux USA a réussi son examen de droit de première année en Californie. Elle a en effet annoncé sur les réseaux avoir passé le "baby" barreau et l'avoir eu cette fois-ci.

"Sachez que ça n'a pas été facile pour moi. J'ai échoué à cet examen 3 fois en 2 ans mais je me suis accrochée à chaque fois et j'ai étudié encore plus" a-t-elle confié, "De grands avocats m'ont dit que c'était pratiquement impossible, et bien plus difficile que de faire une école de droit traditionnelle". C'est son papa Robert Kardashian, célèbre avocat de l'affaire OJ Simpson, qui serait fier.