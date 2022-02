Kanye West clashe Pete Davidson, "un squelette" qui lui a pris Kim Kardashian et "détruit" sa famille

Et Kanye West a continué dans un autre post : "Je ne me suis pas réveillé et je ne me suis pas battu pour que ma famille devienne une tendance sur Twitter pendant le Super Bowl, mais c'est arrivé. Le Super Bowl rassemble les familles, pour tous ceux qui sont mariés, tenez votre conjointe près de vous et assurez-vous qu'elle sache combien vous l'aimez et l'appréciez parce qu'il y a un squelette qui se cache et ça vient détruire des familles, et ça se balade en slip Calvin Klein autour de mes enfants... Mais moi j'aimerais que ma femme et mes enfants soient avec moi à regarder le match. Kim, souviens-toi que West était ta plus grande victoire".