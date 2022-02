Kim Kardashian clashée par Kanye West : elle lui répond que ses "attaques" lui "font du mal"

"Le divorce est assez difficile comme ça pour nos enfants", "ça m'attriste"

La star de la télé-réalité et de l'influence qui serait en couple avec Pete Davidson depuis a aussi expliqué : "Le divorce est assez difficile comme ça pour nos enfants et l'obsession de Kanye pour prendre le contrôle et manipuler la situation aussi négativement et publiquement ne fait que causer encore plus de peine à tout le monde".

"Depuis le début je ne voulais rien d'autre qu'une relation de co-parents saine et avec du soutien parce que c'est le mieux pour nos enfants et cela m'attriste que Kanye continue de rendre ça impossible et de nous mettre des bâtons dans les roues" a ajouté celle qui continue ses études pour devenir avocate comme son père.

Kim Kardashian a conclu : "Je souhaite gérer toutes les questions concernant nos enfants en privé et j'espère qu'il pourra enfin répondre au troisième représentant qu'il a eu l'année dernière pour résoudre les problèmes à l'amiable".