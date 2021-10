Jérôme (L'amour est dans le pré 2020) et Lucile parents : ils dévoilent le prénom de leur fille

Dans L'amour est dans le pré 2020, plusieurs couples se sont formés et durent encore aujourd'hui. Comme par exemple Mathieu et Alexandre qui se sont mariés ou bien Jérôme et Lucile. Dès leur rencontre, l'agriculteur et sa belle ont eu un vrai coup de foudre et ont rapidement couché ensemble. Les internautes étaient même choqués quand ils ont parlé bébés au bout de quelques jours seulement. Mais finalement, ce n'était pas des paroles en l'air : en juin 2021, Lucile annonçait être enceinte de leur premier enfant.

La fille de Jérôme et Lucile se prénomme...

Après l'annonce de la naissance de leur fille, Jérôme et Lucile ont levé le voile sur le prénom choisi pour leur petite princesse. Et la petite fille s'appelle... Capucine. "Bienvenue chez toi Capucine" a écrit le couple sur son compte Instagram commun. Sur l'image, on peut voir l'arrière de la tête du bébé et Jérôme et Lucile posent pour un selfie. Les deux amoureux n'ont pas dévoilé le visage de leur fille pour le moment.