Jérôme (L'amour est dans le pré 2020) et Lucile parents : ils annoncent la naissance de leur bébé

Et un nouveau bébé pour la grande famille de L'amour est dans le pré. Alors qu'Alexandre et Matthieu ont confié vouloir avoir un enfant après leur mariage, un autre couple de la saison 15 nage toujours dans le bonheur : Jérôme et Lucile. Dans l'émission animée par Karine Le Marchand, le couple avait fait flippé les internautes en parlant bébé dès leur rencontre. Comme prévu, ils n'ont pas perdu de temps.

Jérôme et Lucile sont les parents d'une petite fille

C'est en juin 2021 que Lucile et Jérôme annonçaient sur Instagram qu'ils attendaient leur premier enfant. Quelques mois plus tard, en août, Lucile dévoilait être enceinte d'une petite fille. Et la famille s'est bien agrandie : ce mardi 12 octobre, les deux amoureux ont annoncé la naissance de leur fille avec une photo sur Instagram. L'image ne dévoile pas le visage du bébé mais sa main. "Toi + Moi = Nous maintenant..." a écrit le couple en légende de l'image. Lucile et Jérôme n'ont pour l'instant pas dévoilé le prénom de leur bébé.