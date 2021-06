Jensen Ackles et Jared Padalecki en froid ? Les stars de Supernatural mettent les choses au clair

Les messages de l'acteur ont surpris plus d'un fan de Supernatural. Alors que certains commençaient à s'énerver sur les réseaux sociaux, Jared Padalecki leur a demandé de ne pas s'emporter. "Merci pour votre amour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, n'envoyez pas des messages de haine ou de menaces. Les gens liés au projet sont importants pour moi et ce serait horribles si l'un d'entre eux était blessé ou menacé" a-t-il posté sur Twitter.

"Tu es toujours mon frère"

Depuis, Jensen Ackles et Jared Padalecki ont pu discuter du projet et s'expliquer. Et on vous rassure, tout va très bien entre les deux acteurs ! "@JensenAckles et moi avons eu une super discussion, comme c'est souvent le cas, et tout va bien. La série est en tout début de développement et il y a du chemin à faire. Nous avons voyagé ensemble et parfois, les routes ont des bosses. Mais les bosses ne nous arrêtent pas. Frères une fois, frères toujours" a posté Jared Padalecki.

Message auquel Jensen Ackles a répondu sur Twitter : "Je t'aime @jarpad. Ces discussions m'ont manquées. J'ai oublié à quel point on se voyait avant. Et ça me manque aussi. Je sais que tu es occupé tout comme moi mais tu es toujours mon frère. Tu me manques mon pote".