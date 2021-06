The Boys saison 3 : premières images de Soldier Boy (Jensen Ackles), le super-héros badass n°1

La saison 3 de The Boys n'a pas encore de date de sortie, mais on sait déjà que les prochains épisodes de la série d'Amazon Prime Video seront portés par un nouveau personnage. L'information a en effet été officialisée l'an passé, Jensen Ackles (Supernatural) a été casté afin d'incarner Soldier Boy.

Un nouveau super-héros qui interroge

De qui s'agit-il ? Dans les comics de Garth Ennis et Darick Robertson - dont est adaptée la série, Soldier Boy n'est autre que le tout premier super-héros de cet univers. Sorte de parodie de Captain America, il a participé à la Seconde Guerre mondiale, qui a été le théâtre d'expérimentations scientifiques de la part de Frederik Vought, le fondateur de Vought.

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore quelle sera sa place à l'écran, d'autant plus qu'il s'agira d'une version différente de la BD. Aura-t-il un rôle dans le présent, à l'instar de Stormfront en saison 2 ? Sera-t-il à l'inverse utilisé pour des flashbacks ? Eric Kripke (le créateur) n'a toujours rien précisé. Auprès d'EW, il a simplement teasé que la saison 3 "explorera l'histoire des super-héros" dans le but d'expliquer "comment l'Amérique en est arrivée à ce stade, avec cette situation extrêmement tendue", et que c'est l'arrivée de Soldier Boy "qui offrira l'opportunité de faire ça".

Un costume badass

Au final, la seule certitude à ce jour, c'est que ce Soldier Boy sera badass. Ce lundi 7 juin 2021, Jensen Ackles s'est en effet dévoilé dans son costume qui est visuellement incroyable. Et tandis que l'acteur s'est déjà exprimé sur Instagram à son sujet, "Chaque bosse, chaque égratignure, chaque marque raconte une histoire. Une histoire qui, à la fin, m'a vu gagner" - ce qui nous promet déjà un personnage épique, Eric Kripke n'a pu s'empêcher de déclarer, "Si vous trouvez ces photos cool, attendez de voir Jensen en action. C'est l'un de mes costumes favoris".

Pour l'anecdote, Laura Jean Shannon - qui a créé le costume, a révélé que celui-ci avait été pensé pour "mettre en avant cette époque révolue de la masculinité à outrance et du courage", avec ce côté "cow-boy à l'ancienne des militaires". Elle l'a ensuite précisé, "On savait que l'interprète de Soldier Boy devait avoir ce look à la Steve McQueen et cette attitude à la John Wayne". De quoi nous préparer à la prestation à venir de Jensen Ackles.