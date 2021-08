Harry Potter, selfie, Lady Gaga... 15 cours totalement improbables et WTF enseignés à la fac

2. Des cours de selfie

L'université de Californie du Sud a de son côté des cours sur les selfies. Alors ce n'est pas un tuto pour vous apprendre à faire le meilleur selfie de tous les temps, avec l'angle parfait, le meilleur profil et la lumière idéale pour flouter les défauts. Non, c'est un cours appelé "Writing 150 : Identity and Diversity". Il s'agit de faire une rédaction avec un raisonnement critique sur le phénomène du selfie. Que dit-il des individus d'aujourd'hui ? Est-ce que le selfie reflète notre société ? Bref, se questionner et tenter de débattre sur les selfies, devenus incontournables sur les réseaux.